W kodzie NES Classic Mini znaleziono ukrytą wiadomość

NES Classic Mini to konsola sprzedawana z "zamkniętą" listą gier, zainstalowanych w pamięci urządzenia. Fakt ten sprawił, że część fanów retro zrezygnowało z zakupu konsoli twierdząc, że skoro nie będą mogli pograć w swoje ulubione tytuły, które nie załapały się na listę NES Classic Mini, to... no cóż, nie kupią jej. Na złamanie konsoli nie trzeba było jednak czekać zbyt długo. Dokładny poradnik, który opisuje krok po kroku jak to zrobić trafił w tym tygodniu do Sieci i nie wymaga zbyt wielkiego doświadczenia. Nintendo musiało przewidzieć ten ruch, ponieważ w kodzie konsoli ukryto następującą wiadomość W wolnym tłumaczeniu: Tu kapitan Hanafuda. Uruchamiam emulację za 3...2...1. Wiele starań, łez i niezliczonych godzin pracy zostało włożone w stworzenie tego klejnotu. Także proszę, utrzymajcie to miejsce w czystości i nie popsujcie wszystkiego! Pozdrowienia. Kapitan Hanafuda. Hanafuda to miłe nawiązanie do czasów, w których firma Nintendo zajmowała się dystrybucją kart Hanafuda. Ot, taka ciekawostka.