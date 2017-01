Wszystko co wiemy o konsoli Nintendo Switch

«» Nintendo Switch to przenośna konsola, która po zadokowaniu przy telewizorze ma oferować możliwości konsoli stacjonarnej. W sklepach pojawi się trzeciego marca i ma kosztować około (w zależności od kraju) 300 dolarów. Konsola wyposażona jest w 6,2-calowy wyświetlacz dotykowy HD, a na ekranie telewizora będzie wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD. Posiada wbudowane 32 GB pamięci masowej i slot na kartę microSD. Gry będą sprzedawane na dedykowanych konsolo kartridżach. Układ graficzny konsoli to zbudowana specjalnie na jej potrzeby odmiana procesora Nvidia Tegra. Niestety, nie znamy dokładnych jego możliwości. Konsola obsługuje też sieć 802.11ac, za jej pomocą może też łączyć się z innymi konsolami. Czas pracy na akumulatorze ma wynosić od 2,5 do 6,5 godziny, w zależności od tego co będziemy na niej robić. Ładowana będzie za pomocą zwykłej ładowarki USB-C. Konsola, tak jak zapowiadano, będzie wyposażona w odczepialne od jej krawędzi kontrolery. Usługi online będą na początku darmowe, jednak od jesieni wprowadzone zostaną za nie opłaty. W ramach płatnego abonamentu co miesiąc będziemy otrzymywać jedną grę, a także zniżki na inne tytuły. Pojawi się też funkcje społecznościowe i rozmowy głosowe.