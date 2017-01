Wyciekła cena Nintendo Switch!

Jeśli japońska gazeta się nie myli, to Nintendo Switch w Japonii kosztować będzie 25000 Jenów, czyli 890 PLN. Jeśli ta cena rzeczywiście okaże się prawdziwa, to Nintendo rozbije przysłowiowy bank - fajna konsola przenośna w cenie poniżej 1000 PLN skusi niejednego gracza, który do tej pory zupełnie nie interesował się handheldami.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że ceny w Europie i w Stanach Zjednoczonych mogą być nieco inne od tych w rodzimym kraju producenta. Ale nawet licząc z lekką "górką", mówimy tu o nowej konsoli, której premierowa cena nie powinna przekroczyć 1200-1300 PLN. Całkiem nieźle.