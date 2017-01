Xbox One S w formie laptopa

Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, gdy Ben Heck rozebrał na części swojego Xboxa One S i nigdy go z powrotem nie złożył. Zamiast tego mężczyzna postanowił przekształcić go w rodzaj konsoli mobilnej zabudowanej w formę laptopa. Przygotowanie samej obudowy nie było tak trudne jak odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementów. Większość części została zachowana w formie oryginalnej. Heck zmienił jedynie wentylator, który musiał zmieścić się do nowej konstrukcji oraz zasilacz i moduł WiFi. Trzeba przyznać, że wyszło mu to całkiem zgrabnie- Xbox One S w takiej formie jest zdecydowanie bardziej kompaktowy, ale nie mniej elegancki. Poniżej możecie obejrzeć cały proces powstawania modyfikacji.