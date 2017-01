Znamy polskie ceny Nintendo Switch

Kilka dużych sklepów internetowych dla graczy ujawniło już ceny Nintendo Switch. Są to oferty dotyczące przedsprzedaży i nie wykluczone, że cena na premierę okaże się inna. Póki co zainteresowani mogą nabyć konsolę w następujących sklepach: Ultima.pl - w cenie 1449 zł Cdp.pl - w cenie 1429 zł Konsoleigry.pl - w cenie 1429 zł Jak widać na nową konsolę Nintendo będziemy musieli przeznaczyć ponad 1400 zł. To średnio o 280 zł więcej niż za konsolę PS4 500 GB i 430 zł więcej niż za Xbox One. Miało być tanio i przystępnie, a wyszło tak sobie... Pamiętajmy, że zakup konsoli to jedno, a co z grami? Tu również wybrane w powyższym zestawieniu sklepy oferują już kilka tytułów. Za Legend of Zelda: Breath of Wild zapłacimy najmniej 259 zł, za 1, 2 Switch - 199 zł, za Just Dance 2017 - 219 zł, a za Switch Arms - 149 zł.