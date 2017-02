A więc tak wygląda interfejs i system konsoli Nintendo Switch

W filmie wideo, które właśnie trafiło do Sieci, widzimy proces uruchamiania konsoli po raz pierwszy. Switch pyta się użytkownika o język wyświetlania, konto, ikonę profilu, strefę czasową i tak dalej. Możemy też się przyjrzeć systemowemu menu, w którym widać strefę aktualności, sklep, album zdjęć, ustawienia kontrolerów i ustawienia systemu. W tych ostatnich możemy modyfikować jasność, blokowanie ekranu, motywy interfejsu i zarządzać pamięcią masową. Do tej pory nie udało się potwierdzić autentyczności nagrania, ale wątpimy, by ktoś włożył tyle pracy w alternatywną makietę i oprogramowanie. Switch dostępny będzie w sprzedaży od trzeciego marca.