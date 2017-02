Do Nintendo Switch trzeba dokupić kartę pamięci, właściwie to od razu

Jak podaje Nintendo, wiele z oferowanych gier na Switcha będzie wymagać od konsoli wiele. A w niektórych przypadkach więcej, niż ta oferuje. Switch dysponuje bowiem 32 GB pamięci wewnętrznej. Nie jest to problem, jeżeli zdecydujemy się kupować gry na kartridżach. Ale jeśli uznamy, że wolimy dystrybucję cyfrową, to tu zacznie się problem. Oto przykładowe objętości gier, jakie będą dostępne na Switcha: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 13,4 GB

Puyo Puyo Tetris 1,09 GB

I Am Setsuna 1,40 GB

Nobunaga’s Ambition 5 GB

Mario Kart 8 Deluxe 7 GB

Snipperclips 1,60 GB

Dragon Quest Heroes I·II 32GB (wymagana karta SD) Na szczęście Nintendo Switch obsługuje rozszerzanie pamięci za pomocą kart SD. Szkoda tylko, że w niektórych przypadkach wręcz będziemy musieli je kupić, by nasza konsola była użyteczna i jeżeli nie zechcemy targać ze sobą sterty kartridżów.