Konsolowe gadżety od firmy Trust - nowa oferta producenta

Holenderski producent linii produktów Trust Gaming przygotował niezbędnik zawierający listę akcesoriów i peryferiów, które znacząco wpływają na efektywność i komfort osób grających na PS4. Słuchawki nauszne i dokanałowe



Trust GXT 353 to nauszne słuchawki z mikrofonem. Posiadają 40–milimetrowe przetworniki z wbudowanymi silniczkami wibracyjnymi, dzięki którym gracz otrzymuje dodatkowe doznania w trakcie rozgrywki. 3-metrowy kabel, zakończony portem USB, zapewnia pełną swobodę ruchów, a podświetlane nauszniki i miękki, regulowany pałąk, dostosowują się do dowolnego kształtu głowy. to nauszne słuchawki z mikrofonem. Posiadają 40–milimetrowe przetworniki z wbudowanymi silniczkami wibracyjnymi, dzięki którym gracz otrzymuje dodatkowe doznania w trakcie rozgrywki. 3-metrowy kabel, zakończony portem USB, zapewnia pełną swobodę ruchów, a podświetlane nauszniki i miękki, regulowany pałąk, dostosowują się do dowolnego kształtu głowy. Trust GXT 308 to z kolei dokanałowy zestaw słuchawek dla użytkowników korzystających z gier przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych oraz padów bezprzewodowych. Dzięki 9–milimetrowym przetwornikom sprzęt firmy Trust generuje wysokiej jakości dźwięk, idealnie zagłuszając odgłosy z

zewnątrz. W podstawowym zestawie znajdują się 3 komplety gumowych nakładek o różnych rozmiarach. Rolka do zmiany natężenia dźwięku znajduje się na przewodzie, podobnie jak dyskretny

mikrofon, który idealnie współdziała z czatem głosowym w grach np. na platformie PS4. Zestaw głośników

Trust GXT 638 to elegancki zestaw audio dedykowany konsolom Sony. Składa się z subwoofera i

trzech głośników: głównego i dwóch satelitarnych. Złącze optyczne gwarantuje bezproblemowe

podpięcie głośników do PlayStation 4, także w wersji Pro. Dzięki inteligentnemu trybowi oszczędzania

energii, GXT 638 samodzielnie przechodzą w stan czuwania, o ile nie są na bieżąco wykorzystywane.

W zestawie znajduje się pilot umożliwiający bezprzewodową obsługę m.in. regulacji głośności czy

Dla wszystkich, którzy mają dość kabli zasilających, utrudniających bieżącą rozgrywkę, firma Trust

wyprodukowała powerbank GXT 240. Gracz będzie w stanie wydłużyć czas rozgrywki nawet do 20

godzin bez konieczności ładowania pada. Trust GXT 240 swoim kształtem idealne dopasowuje się do

obudowy kontrolera DualShock. Wyposażony jest w złącze micro USB, pozwalające na szybkie

naładowanie urządzenia.



Silikonowa obudowa GXT 744 idealnie dostosowuje się do oficjalnego kontrolera do PlayStation 4. Specjalny pokrowiec, dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, znakomicie chroni pad przed

niechcianymi rysami i zanieczyszczeniami. Nakładka zapewnia pewniejszy chwyt urządzenia, nie

blokując przy tym dostępu do żadnego z przycisków. Obudowę bardzo łatwo można zdjąć z

kontrolera i umyć pod bieżąco wodą, bez obaw o uszkodzenie warstw silikonu.



Trust GXT 262 to zestaw 8 gumek na analogi w padach do PS4. W jednym zestawie są dwa rodzaje

nakładek: miękkie i twarde. Gumki GXT 262 poprawiają chwyt i kontrolę analogów, co wpływa na

komfort w trakcie rozgrywki. Nakładki chronią analogi przed zniszczeniem i zbyt szybkim zużyciem

się. Łatwo się je wymienia i wystarczy bieżąca woda, by je umyć.



Hub Trust GXT 215 pozwala podpiąć do PS4 aż 5 urządzeń na USB. Jedno z gniazd posiada USB 3.0 i obsługuje wszystkie wykorzystywane sprzęty oraz umożliwia szybki transfer danych. Nakładka jest idealnie dopasowana kształtem do kształtu konsoli. GXT 215 pozwala ładować do 5 padów

jednocześnie lub do 2 w momencie uśpienia konsoli.



GXT 730 to kabel HDMI 2.0 o długości 180 centymetrów, który umożliwia przesyłanie obrazów z

konsoli w formacie 4K przy zachowaniu 60FPS na sekundę. Maksymalna przepustowość kabla HDMI

firmy Trust to 18GB/s przy nawet 32 kanałach audio, tworzących wielowymiarowe otoczenie

Dla wszystkich, którzy mają dość kabli zasilających, utrudniających bieżącą rozgrywkę, firma Trust wyprodukowała powerbank GXT 240. Gracz będzie w stanie wydłużyć czas rozgrywki nawet do 20 godzin bez konieczności ładowania pada. Trust GXT 240 swoim kształtem idealne dopasowuje się do obudowy kontrolera DualShock. Wyposażony jest w złącze micro USB, pozwalające na szybkie naładowanie urządzenia. Silikonowa obudowa GXT 744 idealnie dostosowuje się do oficjalnego kontrolera do PlayStation 4. Specjalny pokrowiec, dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, znakomicie chroni pad przed niechcianymi rysami i zanieczyszczeniami. Nakładka zapewnia pewniejszy chwyt urządzenia, nie blokując przy tym dostępu do żadnego z przycisków. Obudowę bardzo łatwo można zdjąć z kontrolera i umyć pod bieżąco wodą, bez obaw o uszkodzenie warstw silikonu. Trust GXT 262 to zestaw 8 gumek na analogi w padach do PS4. W jednym zestawie są dwa rodzaje nakładek: miękkie i twarde. Gumki GXT 262 poprawiają chwyt i kontrolę analogów, co wpływa na komfort w trakcie rozgrywki. Nakładki chronią analogi przed zniszczeniem i zbyt szybkim zużyciem się. Łatwo się je wymienia i wystarczy bieżąca woda, by je umyć. Hub Trust GXT 215 pozwala podpiąć do PS4 aż 5 urządzeń na USB. Jedno z gniazd posiada USB 3.0 i obsługuje wszystkie wykorzystywane sprzęty oraz umożliwia szybki transfer danych. Nakładka jest idealnie dopasowana kształtem do kształtu konsoli. GXT 215 pozwala ładować do 5 padów jednocześnie lub do 2 w momencie uśpienia konsoli. GXT 730 to kabel HDMI 2.0 o długości 180 centymetrów, który umożliwia przesyłanie obrazów z konsoli w formacie 4K przy zachowaniu 60FPS na sekundę. Maksymalna przepustowość kabla HDMI firmy Trust to 18GB/s przy nawet 32 kanałach audio, tworzących wielowymiarowe otoczenie dźwiękowe. Zasilanie i chłodzenie



Stacje Trust GXT 243 i Trust GXT 245 pozwalają ładować do dwóch kontrolerów do PlayStation 4 w tym samym czasie. Zasilacz sieciowy pozwala na zasilanie padów bez konieczności włączania konsoli. Stacje są świetnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie estetykę, ponieważ pozwalają na przechowywanie kontrolerów w jednym miejscu bez rozrzucania ich po całym pokoju.

przechowywanie kontrolerów w jednym miejscu bez rozrzucania ich po całym pokoju. Nadzwyczaj istotnym elementem, który wydłuża żywotność i wydajność konsoli Sony, jest użycie

dobrej wentylacji. Firma Trust wyszła naprzeciw problemowi przegrzewania się platformy i

przygotowała Trust GXT 233, czyli specjalne urządzenie chłodzące dedykowane PlayStation 4.

Montowany z tyłu konsoli produkt potrafi zmniejszyć jej temperaturę nawet o 10%. W celu

optymalizacji chłodzenia, GXT 233 posiada aż 4 wentylatory.



Połączeniem podstawki pod konsolę, ładowarki do padów oraz chłodzenia do PlayStation 4 jest

Trust GXT 702. Dwa 40–milimetrowe wentylatory potrafią zredukować bazową temperaturę konsoli

nawet o 15%. Precyzyjna konstrukcja utrzymuje konsolę w pionie. Stojak pozwala ładować dwa pady

jednocześnie, zaś dzięki podłączeniu kabla USB do konsoli można regenerować baterie w

kontrolerach nawet wówczas, gdy PS4 pozostaje w stanie uśpienia. GXT 702 jest kompleksowym

rozwiązaniem, które zapewnia wszystkie niezbędne dodatki do sprzętu Sony w jednym urządzeniu.