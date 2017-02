Nintendo Switch: Wiemy ile będzie kosztował abonament za online

W wywiadzie dla Nikkei, szef Nintendo - Tatsumi Kimishima - zdradził, że cena abonamentu na Nintendo Switch wyniesie w graniach 2000-3000 jenów rocznie. W bezpośrednim przeliczeniu na złotówki wychodzi około 70-100 zł.

Niestety sama jakość usług oferowanych za tę cenę jest już dyskusyjna. O ile bowiem w przypadku konkurencji gracz otrzymuje w ramach abonamentu gry, które na stałe przypisane są do jego konta, tak w przypadku Switcha bezpłatnie zagramy w nie jedynie przez miesiąc - później trzeba będzie za nie dodatkowo zapłacić. Nie znajdziemy tu także żadnych nowości - biblioteka darmowych produkcji ma dotyczyć klasycznych gier z 8 i 16-bitowych konsoli. Co więcej usługi sieciowe takie jak np. czat głosowy nie będą dostępne na Switchu. Do tego celu wyznaczono osobną aplikację na smartfonie, która wymagać będzie właśnie aktywnego abonamentu. Widzicie w tym sens, bo my nie...