Nintendo Switch z trybem VR?

Podczas wywiadu dla Nikkei prezydent Nintendo, Tastusmi Kimishima, zdradził, że firma rozważała opcję wprowadzenia wirtualnej rzeczywistości do konsoli Switch. Dlaczego finalnie zrezygnowano z pomysłu? Według Kimishimy to kwestia jakości aktualnych gogli VR- "Jeśli będziemy w stanie rozwiązać problem związany z mało komfortowym graniem w trakcie długich sesji, wówczas wrócimy do tematu wirtualnej rzeczywistości". Nadzieja na kompatybilność z goglami VR zatem dalej istnieje, ale na pewno nie z aktualnie znajdującymi się na rynku. Dobrze wiedzieć, że Nintendo nie mówi "nie". Pozostaje jednak wątpliwość, czy aby na pewno chodzi tu o sam komfort użytkownika, a nie o podzespoły Switcha, które są gorsze od konsol nowej generacji i high-endowych pecetów dedykowanych VR.