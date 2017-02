Nowa generacja PS Vita jak Nintendo Switch?

W sieci opublikowano patent Sony opisujący mobilną konsolę do gry, która składałaby się z dużego ekranu i dwóch kontrolerów. Wizualnie bardzo mocno przypomina to Nintendo Switch, ale na żadnej ilustracji poglądowej nie widać, by kontrolery miały być odłączane. Być może to konstrukcja, która mogłaby być bardziej ergonomiczna niż zastosowana w PlayStation Vita. Czy możliwe, że Sony szykuje nową wersję PS Vity? Niekoniecznie. Patent został złożony w sierpniu 2015 roku, dokładnie w chwili, kiedy PS Vita zaczęła przeżywać kryzys. Być może producent przygotowywał się wówczas do nowego modelu. W obliczu jednak zbliżającej się premiery Nintendo Switch, które oferuje mobilną i stacjonarną zabawę, a także w kontekście rosnącej mocy obliczeniowej współczesnych smartfonów, wydawanie kolejnej mobilnej zabawki raczej nie miałoby większego sensu.