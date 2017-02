Playstation 4 pozwoli na instalowanie gier na dysku zewnętrznym

To świetna wiadomość dla wszystkich użytkowników Playstation 4 w z dyskiem 500GB. Do tej pory Sony pozwalało swoim użytkownikom na przechowywanie na dyskach zewnętrznych plików multimedialnych, takich jak muzyka, czy filmy. Instalacja gier była jednak niemożliwa. Dzięki tej zmianie, właściciele PS4 będą mogli korzystać z dysków ze złączem USB 3.0 do maksymalnej pojemności 8TB. To osiem razy tyle, ile oferuje najmniej pojemna wersja Playstation 4. Oprócz możliwości instalacji gier na dysku wewnętrznym w nowej aktualizacji pojawi się możliwość oglądania filmów 3D na Blu-ray w PSVR. Sony odgraża się, że aktualizacja Sasuke przyniesie ze sobą więcej zmian. Czekamy z niecierpliwością.