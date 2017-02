Tryb boost w PS4 Pro zapewni większa liczbę kl./s.

Tryb Boost ma zwiększyć częstotliwość taktowania zegarów CPU i GPU, co przełoży się na zwiększenie liczby klatek na sekundę w grach i płynniejszą rozgrywkę. Jak funkcja ta wypada w rzeczywistości? Ekipa Digital Foundry, która uzyskała dostęp do beta testów tej aktualizacji przeprowadziła własną analizę. Wynika z niej, że w grach, w których nie ustawiono limitu framerate'u (np. Project Cars) i które stawiają przede wszystkim na przepustowość pamięci i moc CPU tryb Boost przynosi aż o 38% więcej klatek na sekundę. Najczęściej jednak możemy spodziewać się wzrostu w wysokości 14% - wynika to ze wzrostu prędkości taktowania GPU z 800 na 911 MHz. Jeśli chodzi o gry z limitem 60 kl./s. (Tomb Raider, Battlefield 4, BioShock Infinite) Digital Foundry zauważyło, że tryb Boost pozwala na dłuższe utrzymanie stałej wartości tego parametru.