Kartridże do Nintendo Switch są… niesmaczne

Jeżeli komuś z was z jakiegoś względu (nie będziemy was osądzać) udało się wsadzić kartridż od Switcha do ust, to szybko odkryje, że ich smak jest wręcz paskudny. Jak się okazuje, to świadome działanie producenta i każdy kartridż jest przez Nintendo w ten sposób przyprawiony.

Kartridże są pokryte nietoksyczną powłoką o ohydnym smaku by zniechęcić użytkowników do brania tych pamięci do ust by uniknąć problemów z przypadkowych ich połknięciem. Cóż, „przyprawa” Nintendo ma już taką sławę, że udało jej się osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego…