Nintendo sprzedało 1,5 mln konsol Switch

Od razu chcielibyśmy też zaznaczyć, że nie są to oficjalne dane. SuperData w swojej prognozie opierało się na informacjach dotyczących sprzedaży Nintendo Switch pochodzących od Famitsu (rynek japoński) i GfK (reszta świata). Raport podaje, że najwięcej konsol sprzedało się w Ameryce Północnej (głównie w USA i Kanadzie) sprzedało się 500 tys. egzemplarzy, w Japonii ok. 360 tys., 110 tys. we Francji i ok. 85 tys. w Wielkiej Brytanii. Dane te pochodzą z pierwszego tygodnia sprzedaży w sklepach i dotyczą one egzemplarzy, które trafiły już do rąk graczy. Samo Nintendo zakładało, że do końca marca rozprowadzi (a więc wyśle do sklepów) ok. 2 mln. konsol. Wynik podawany przez SuperData sugeruje, że japoński producent może spać spokojnie, nie martwiąc się o to, że nie osiągnie swoich założeń sprzedażowych.