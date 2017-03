Nintendo Switch zostało złamane

Haker o pseudonimie qwertyoruiop, który w przeszłości złamał zabezpieczenie iOS 9.3 twierdzi, że obszedł zabezpieczenia konsoli Nintendo Switch w dokładnie 9 dni od premiery sprzętu. Na dowód zamieścił na swoim twitterze zdjęcie ekranu konsoli z napisem "done" (ang. zrobione). Jak tego dokonał? Podobno nie było to wcale skomplikowane. Haker wykorzystał tę samą metodę co w przypadku iOS - lukę w przeglądarce internetowej. Oficjalnie Switch nie posiada wbudowanej przeglądarki, ale do łączenia się z siecią w celach udostępnienia zrzutów ekranu w mediach społecznościowych i sprawdzania portów korzysta z WebKit engine - tej samej wersji silnika co w iOS 9.3. Podczas gdy Apple załatało już swoją wersję systemu (iOS 9.3.5), Nintendo z jakiegoś powodu postanowiło skorzystać ze starszej wersji. To jeszcze nie znaczy zbyt wiele. Zanim zobaczymy pirackie oprogramowanie na Switchu minie z pewnością więcej czasu. Na razie qwertyoruiop sprawił tylko, że furtka została otwarta. Miejmy nadzieję, że Nintendo szybko upora się z tym problemem.