PS5 może pojawić się już w przyszłym roku!

Według Thonga Sony zarabia przede wszystkim na dziale gier wideo. Analityk przypuszcza, że po sukcesie Horizon: Zero Dawn producent będzie w dalszym ciągu mocno inwestował w gry na wyłączność. Do tego powinniśmy spodziewać się rozwoju oprogramowania pod VR, gdyż ta sekcja gier rozwija się bardzo szybko (PS VR sprzedano w ponad 915 tysiącach sztuk). W związku z rosnącymi wymaganiami gier i konsolą konkurencji - Xbox Scorpio- Thong przewiduje, że Sony nie będzie chciało długo pozostawać w tyle. Według niego nową konsolę PlayStation zobaczymy już w 2018 roku. Ma mieć ona moc około 10 teraflopów, a zatem znacznie więcej od Scorpio (6 teraflopów). Poza rynkiem gamingowym Sony ma inwestować przede wszystkim w matryce do aparatów (zwłaszcza tych smartfonowych). Mniejszym zainteresowaniem natomiast według analityka będzie się cieszyć sekcja filmowa - nie przynosi ona dużych dochodów; brakuje w niej mocnych marek.