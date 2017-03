Sony kończy produkcję PS3

Oficjalna data zakończenia produkcji w Japonii nie została podana, ale ma to nastąpić "wkrótce'. Zagraniczne źródła sugerują, że może to być nawet koniec marca. Co to dokładnie oznacza dla nowych klientów? Będą musieli liczyć się z tym, że na przestrzeni kilku lub kilkunastu kolejnych miesięcy PS3 zniknie ze sklepowych półek. Wszystko zależy od aktualnego tempa sprzedaży. Jeśli zatem planowaliście zakup konsoli poprzedniej generacji, nie radzimy zwlekać. Później ceny konsol mogą podskoczyć z uwagi na problemy z dostępnością.

Konsola PS3 zadebiutowała na rynku w listopadzie 2006 roku. W ciągu 11 lat doczekała się kilku różnych wariantów. Dostarczyła graczom wiele pięknych i wspaniałych gier niedostępnych nigdzie indziej m.in. The Last of Us, Uncharted, Journey, Heavy Rain, Gran Turismo 5, God of War 3...