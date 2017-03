Switch to najlepiej sprzedająca się konsola Nintendo w historii!

Na oficjalne wyniki sprzedaży będziemy musieli poczekać do końca kwietnia. Jednak już teraz, z nieoficjalnych analiz wynika, że Switch sprzedaje się doskonale. W Wielkiej Brytanii na przykład, od czasu premiery, sprzedano już 80 tys. sztuk - to dwa razy więcej, niż wynik sprzedażowy Wii U w tym samym okresie. W wywiadzie dla New York Times, szef Nintendo zdradził również, że wyniki sprzedaży na terenie Kanady, USA i Meksyku również są "wyjątkowo rekordowe" i o wiele lepsze, niż zakładał to sam producent. Sukces odniosła również najnowsza część Zeldy, która - nie licząc kilku prostszych gier - jest jedynym, dostępnym obecnie tytułem na Switcha. Gra sprzedaje się obecnie lepiej, niż dotychczasowy hit Nintendo - Super Mario (N64). Tytuł też został bardzo wysoko oceniony zarówno przez recenzentów, jak i przez samych graczy. Jak na razie wygląda na to, że Nintendo Switch jest sprzętem, na który czekało bardzo wielu graczy. Mamy nadzieję, że japoński producent poprawi wszystkie niedociągnięcia, na które narzekają niektórzy właściciele tego handhelda.