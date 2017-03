To koniec konsoli dla fanów ZX Spectrum

ZX Spectrum Vega+ miał być przenośną konsolą do gier, która swoim wzornictwem nawiązywać miała do bardzo popularnych w latach osiemdziesiątych komputerów ZX Spectrum. Jednak w rok po zebraniu pieniędzy i półrocznym opóźnieniu względem daty premiery, konsoli jak nie było jak nie ma. Co jeszcze ciekawsze, BBC postanowiło zrobić o tym reportaż i o działalności firmy Retro Computers, która chciała produkować tę konsolę. Wtedy zrobiło się nieprzyjemnie. Firma Retro Computers zaczęła grozić dziennikarzom, że jeżeli ci opublikują swoją historię „spotkają się z przykrymi konsekwencjami swoich działań”. Nie jesteśmy pewni co to miało znaczyć. Coraz więcej osób żąda zwrotu pieniędzy. Producent na razie milczy w tej sprawie.