Ukryta wiadomość od Nintendo w kontrolerze Switch

Ukryta wiadomość nie pojawia się po napisaniu jakiegoś tajnego kodu lub wykonaniu tajemniczej sekwencji ruchów kontrolerem. Sprawa jest dużo prostsza – aby odczytać wiadomość od Nintendo, wystarczy wziąć do ręki kontroler Pro Controller, przeznaczony dla nowej Nintendo Switch. Następnie należy odchylić gałkę sterowania maksymalnie ku dołowi. Pojawi się wtedy ledwie widoczny niewielki napis: THX2ALLGAMEFANS! (podziękowania dla wszystkich miłośników gry!). Nie wiadomo, czy ukryta wiadomość, czyli ukłon w kierunku miłośników gier, przeznaczona jest tylko dla nabywców pierwszej serii urządzeń, która trafiła na rynek, czy też będzie to przekaz widoczny na stałe we wszystkich partiach kontrolerów.