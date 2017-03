Wygraj Xbox One S inspirowanego karcianką z Wiedźmina

Obudowę Xbox One S przerobiono na stylową, drewnianą skrzyneczkę do Gwinta. W środku pudełka (konsoli) znalazło się nawet miejsca na dwa podobnie modyfikowane pady. Taka konsola przepięknie prezentować się będzie we wszystkich rustykalnych wnętrzach. Co trzeba zrobić, by ją wygrać? Najpierw należy wejść na oficjalną stronę konkursu, a następnie załadować swoje zdjęcie i udzielić odpowiedzi na cztery proste pytania. Tak opracowaną przez system kartę do Gwinta z własną podobizną należy w kolejnym kroku udostępnić w konkursowym poście na Facebooku wraz z odpowiedzią na pytanie "Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać" i z tagiem #weekofGWENT. Każdy uczestnik konkursu otrzyma możliwość wzięcia udziału w betatestach.