Xbox One Scorpio już w sklepie Microsoftu

Na razie niewiele wiadomo o nowej wersji konsoli Xbox One poza tym, że jest ona projektowana tak, by móc wyświetlać gry w rozdzielczości 4K. Nie znamy jej ceny ani nawet nazwy (Xbox One Scorpio to nazwa tymczasowa). A tymczasem Microsoft umieśił już konsolę w ofercie swojego sklepu internetowego. Niestety, z opisu konsoli nie wiemy nic, czego wcześniej już się nie dowiedzieliśmy. Xbox One Scorpio ma się pojawić, jak potwierdza sklep, pod koniec bieżącego roku i, jak zaznacza sklep, nie będzie nową konsolą, a lepszą wersją istniejącej. A więc będzie zgodny ze wszystkimi grami, z którymi zgodne są inne konsole Xbox One.