Karaluchy uwielbiają... PS4

Każdego tygodnia XCubicle musi usuwać przynajmniej jedno gniazdo karaluchów z PS4. Dlaczego owady upodobały sobie akurat ten sprzęt elektroniczny? Konsole w domach leżą najczęściej w pozycji horyzontalnej, w zaciemnionych szafkach RTV. Zwabione ciepłem karaluchy, wchodzą bez problemu z szczeliny układu wentylacyjnego, skąd przedostają się do wnętrza zasilacza PS4. Tam żyją i rozmnażają się do czasu aż ich potomstwo i odchody zaczynają topić się pod wpływem temperatury i niszczyć cały układ. Gwarancja Sony nie obejmuje takiego przypadku, więc użytkownicy muszą radzić sobie samodzielnie. Najprościej jest pozbyć się z domu robactwa, ale często nie jest to prosta operacja. Serwisy takiej jak XCubicle wymieniają zasilacz i sterylizują go ultradźwiękami.