Microsoft obniża cenę konsol Xbox One S

Każdy zestaw zawiera wybrane gry oraz 6-miesięczny abonament Xbox Live Gold. Ceny obowiązują w wyznaczonym okresie promocji w sieciach handlowych Media Markt, Saturn, RTV Euro AGD, MediaExpert, NeoNet, X-kom, Komputronik, Tesco, Auchan, Agito i Morele, oraz w witrynie Sklep Microsoft. Wśród oferowanych zestawów znalazły się wszystkie dostępne w Polsce modele konsoli Xbox One S oraz zestawy Xbox One z sensorem Kinect: Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grą EA SPORTS FIFA 17 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1199 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grą Minecraft oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1199 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grą Battlefield 1 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1199 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grami EA SPORTS FIFA 17 i Forza Horizon 3 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1299 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grami Forza Horizon 3, Quantum Break i Rise of the Tomb Raider oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1299 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grami Forza Horizon 3, Minecraft i Lego Worlds oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1299 zł; zestaw dostępny wyłącznie w sklepach Media Markt i Saturn)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grami Minecraft, Lego Worlds i Rayman Legends oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1299 zł; zestaw dostępny wyłącznie w sklepach Media Markt i Saturn)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą EA SPORTS FIFA 17 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1399 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 3 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1399 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Battlefield 1 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1399 zł; zestaw dostępny wyłącznie w sklepach Media Markt i Saturn)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Gears of War 4 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1399 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Halo Wars 2 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1399 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB, 12-miesięcznym abonamentem EA Access i grą Forza Horizon 3 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1449 zł; zestaw dostępny wyłącznie w sklepach MediaExpert)

Konsola Xbox One z dyskiem twardym 1TB, sensorem Kinect i grami Minecraft, Kinect Sports Rivals i Just Dance 2017 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1699 zł)

Konsola Xbox One z dyskiem twardym 1TB, sensorem Kinect i grami Minecraft, Kinect Sports Rivals i Rabbids oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1699 zł)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB, sensorem Kinect, adapterem do sensora Kinect i grami Minecraft i Just Dance 2017 oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1799 zł; zestaw dostępny wyłącznie w sklepach MediaExpert)

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 2TB w Edycji Limitowanej Gears of War i grą Gears of War 4 Ultimate Edition oraz 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold (1799 zł; zestaw dostępny wyłącznie w sklepach RTV Euro AGD)