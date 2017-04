Nintendo Switch wygina się od ciepła

Jeden z użytkowników konsoli Switch wrzucił na forum Reddit zdjęcie obrazujące wygięte urządzenie. Jeśli wierzyć jego słowom wygięcie powstało na skutek przegrzania się konsoli w stacji dokującej. Ten sam problem rzekomo zauważyło kilku innych forumowiczów. Obudowa konsoli wykonana jest z tworzywa sztucznego, a ponieważ korzystanie z konsoli w stacji dokującej potrafi mocno podnieść jej temperaturę, bardzo możliwe, że rzeczywiście dochodzi tu do nieprzewidzianych deformacji. Czy Nintendo znajdzie rozwiązanie tego problemu? Wątpliwe, by udało się go załatwić z poziomu łatki aktualizacyjnej. Nie wiemy też czy taka przypadłość dotyka wszystkie modele konsol, czy jedynie pojedyncze sztuki. Dla bezpieczeństwa i wygody klientów miejmy nadzieję, że jednak mówimy o tym drugim przypadku. Póki co Nintendo nie wystosowało żadnego komunikatu w tej sprawie.