PlayStation 4 właśnie stało się jeszcze tańsze

PlayStation 4 pozostaje najchętniej kupowaną konsolą do gier wideo w Polsce, a zbliżający się właśnie okres pierwszych komunii sprzyja poszukiwaniu wyjątkowych prezentów dla dzieci. Jak wykazały badania przeprowadzone przez TNS Polska, gadżety elektroniczne takie jak konsole do gier, smartfony czy tablety to najchętniej wybierane prezenty komunijne. Nowa oferta Sony Interactive Entertainment Polska sprawia, że konsola staje się bardziej dostępna, w momencie zwiększonego zainteresowania ze strony klientów. Wszystkie systemy PS4 wspierają technikę wyświetlania obrazu HDR, co zapewnia bardziej żywe i wyraziste kolory na ekranie. Gracze zaopatrzeni w wyświetlacze HDR mogą cieszyć się wspieranymi grami i inną zawartością o bardziej realistycznej, żywej i dostosowanej do ludzkiego oka grafice. Konsole PS4 w wersji z dyskiem twardym o pojemności 500 GB dostępne są w kolorach „Onyksowa czerń” oraz „Mroźna biel”.