Project Scorpio: nowe informacje o konsoli Microsoftu poznamy jeszcze w tym tygodniu

A to za sprawą redakcji serwisu Digitalfoundry, która jako jedyna na Świecie otrzyma przedpremierowy egzemplarz nowej konsoli Microsoftu. Jeśli znacie ten serwis, zapewne wiecie, że specjalizuje się on w analizach hardware'owych, dlatego też zakładamy, że to właśnie o poszczególnych podzespołach nowej konsoli dowiemy się najwięcej. Project Scorpio ma przenieść graczy w zupełnie nową erę konsolowego grania, oferując prawdziwą rozdzielczość 4K i o wiele lepszą jakość grafiki wyświetlanej w grach, w porównaniu do konsol dostępnych obecnie na rynku. Czy tak się stanie? Dowiemy się już wkrótce. Wiemy jedynie, że Microsoft musi się postarać, żeby odrobić straty poniesione w tej generacji konsol. O ile Playstation 3 przegrało wyścig z Xbox 360, o tyle w aktualnym wyścigu Sony objęło dość znaczące prowadzenie.