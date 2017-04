Wiemy już, że moc obliczeniowa konsoli Xbox Project Scorpio wystarczy, by obsłużyć technologię VR. Dodając dwa do dwóch możemy spodziewać się, że gogle, nad którymi pracuje Nitero - już pod szyldem AMD - dedykowane będą właśnie nowej konsoli Microsoftu. Według Ryana Dawsa z TechForge, Fallout VR, który rozwijany jest od ponad roku i mocno chwalony przez ważne osobistości (wiceprezes AMD nazwał go branżową rewolucją) może okazać się tytułem na wyłączność duetu Scorpio + gogle AMD. Przynajmniej w kontekście konsoli, gdyż gra ma pojawić się również na PC i HTC Vive. To rzecz jasna jedynie spekulacje. Oficjalne wiadomości w tej sprawie zostaną ogłoszone na targach E3 w czerwcu br.