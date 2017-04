Xbox One Scorpio z obsługą FreeSync i HDMI 2.1

Nowy członek rodziny konsol Xbox One będzie obsługiwał FreeSync i HDMI 2.1, dzięki czemu, na zgodnych wyświetlaczach, gry zyskają na płynności. Obie techniki służą do synchronizowania odświeżania wyświetlacza z klatkami renderowanymi przez układ graficzny. To eliminuje rwanie obrazu, minimalizuje gubienie klatek i ogólnie sprawia, że doświadczenia z gry są zauważalnie przyjemniejsze. Jest oczywiście pewien haczyk. To technika, dzięki której konsola jest gotowa na przyszłość. Na chwilę obecną telewizorów z HDMI 2.1 i / lub FreeSync w zasadzie nie ma, a i monitory nadal należą do rzadkości. Na szczęście funkcjonalność ta nie wymaga aktualizacji wydanych już gier.