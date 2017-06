Microsoft z konsolą Xbox One X

Gigant z Redmond pokazał długo wyczekiwaną konsolę o kodowej nazwie Project Scorpio. To jeszcze nie urządzenie nowej generacji, ale ciekawa propozycja dla najbardziej wymagających graczy. Xbox One X, bo takie miano oficjalnie otrzymała nowa konsola, może pochwalić się 8-rdzeniowym procesorem, taktowanym zegarem o częstotliwości 2,3 GHz, 12 GB RAM-u GDDR 5 i własnym GPU (40 jednostek obliczeniowych o częstotliwości 1172 MHz). Ma też 1 TB dysk twardy oraz napęd optyczny 4K UHD Blu-ray. Dodatkowo po raz pierwszy w historii konsol zastosowano układ chłodzenia znany z kart graficznych, charakterystyczny dla pecetów wysokiej klasy. Z mocą obliczeniową równą 6 teraflopsom produkt Microsoftu zostawił konkurencyjne PS4 Pro (4,12 TFLOPS) daleko w tyle. Nowy sprzęt kupimy za 499 dolarów (1860 zł) - od 7 listopada. Wszystkie akcesoria stworzone do tej pory dla serii Xbox One będą współpracować z Xbox One X. Urządzenie obsłuży także pełną bibliotekę gier i sprawi, że tytuły wydane na poprzedni model konsoli, będą wyglądały jeszcze lepiej. Zmianę jakości zauważą nawet użytkownicy, którzy nie mają telewizorów 4K i funkcji HDR (High Dynamic Range image). W ich przypadku gry będą działały płynniej, a krawędzie w grafice zostaną lepiej wygładzone. Microsoft ogłosił, że w tym roku rozszerzona zostanie funkcja tzw. wstecznej kompatybilności. Posiadacze Xbox One X, Xbox One S i Xbox One będą mogli zagrać we wszystkie produkcje wydane do tej pory na Xboxa pierwszej generacji. Szczegółów na razie brak, ale wiemy, że jednym z prekursorów będzie "Crimson Skies", wydany w 2000 roku. Decyzja Microsoftu wywołała na konferencji w LA burzę oklasków - jakby na przekór niedawnym słowom szefa Sony , który w wywiadzie mówił o niewielekim zainteresowaniu użytkowników starszymi grami. Jak opisywaliśmy w CHIP-ie, jego wypowiedź została ostro zrecenzowana przez część komentujących internautów.