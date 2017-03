Nowa hybryda NAVITEL T-700 3G Revolution

- Z naszych badań rynkowych wynika, że oprócz dużej grupy użytkowników, którzy szukają dedykowanych urządzeń samochodowych oferujących konkretną funkcjonalność, istnieje też spore grono klientów, którzy chcą mieć wiele przydatnych udogodnień w obrębie jednej obudowy. Z myślą o tych właśnie użytkownikach powstała hybryda nawigacji oraz pełnoprawnego tabletu z wbudowanym modemem 3G – mówi Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL Poland. Sercem modelu T-700 Revolution jest czterordzeniowy procesor uznanej firmy MediaTek, wspomagany przez 1GB pamięci RAM. W smukłą obudowę w kolorze czarnym wkomponowano czytelny, siedmiocalowy, dotykowy wyświetlacz LCD prezentujący rozdzielczość 1024x600 pikseli i optymalną proporcję 16:9. Producent zaimplementował do urządzenia matrycę IPS, zapewniającą szerokie kąty widzenia, co jest szczególnie istotne, gdy z tabletu przytwierdzonego do zagłówka przedniego fotela korzysta więcej osób, np. oglądając film. Funkcja multitouch z kolei zapewni zaawansowany multitasking w grach czy podczas obsługi różnorodnych aplikacji. T-700 3G działa pod kontrolą wciąż aktualnego systemu Android 5.1 Lollipop, zatem wszelkie nowe programy czy gry będą kompatybilne z urządzeniem. Rzut oka na moduły komunikacyjne sprawia, iż na myśl przychodzą kolejne zastosowania nowoczesnej hybrydy. Moduł Bluetooth pozwoli na bezprzewodową wymianę plików oraz bezprzewodowe połączenie z innymi, używanymi przez nas urządzeniami. Do wyboru mamy łączność Wi-Fi, nawet w obrębie pokładowej sieci wewnątrz auta oraz szybkie łącze komórkowe 3G (100Mb/s / 50Mb/s). Do dyspozycji użytkownika przeznaczono 16GB pamięci wewnętrznej oraz umożliwiono jej rozszerzenia o kolejne 32GB za pomocą karty SD. Ogniwem zasilającym tablet jest bateria o pojemności 2800mAh, a więc całkiem sporo jak na siedmiocalową konstrukcję. Frontowa kamerka to symboliczne, ale przydatne do wideo czatów VGA, za to aparat główny oferuje przyzwoitą jakość 2MPx, wspieraną przez autofocus. Model T-700 3G to nawigacja z preinstalowanym pełnoprawnym oprogramowaniem Navitel Navigator i wgranymi mapami 45 państw Europy oraz Rosji - dożywotnio aktualizowanymi w trybie kwartalnym. Do urządzenia przeniesiono także wiele znanych już z wcześniejszych rozwiązań producenta udogodnień – serwis pogodowy, asystent pasa ruchu, ulice i budynki w formacie 3D, ostrzeżenia przed fotoradarami, baza punktów POI oraz automatyczny tryb dzienny i nocny, pasek trasy, funkcja „Moje miejsca”, a także „Kliknij i jedź”. Urządzenie oferuje też tryb audio playera oraz transmitera FM, dzięki czemu posłuchamy ulubionej muzyki bezpośrednio z tabletu na samochodowych głośnikach. Producent oferuje do wyboru ciekawe głosy lektorskie wspierające interfejs graficzny, między innymi Zbigniewa Urbańskiego i Anny Cieślak. Model NAVITEL T-700 3G Revolution dostępny jest w najlepszych sklepach w cenie 449 zł. W zestawie znajdziemy ładowarkę, uchwyt do szyby samochodu oraz dedykowane mocowanie do zagłówka fotela.