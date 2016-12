Nowy Chromebook od firmy Asus ma dotykowy ekran

Pod tą jakże łatwą do zapamiętania nazwą kryje się hybrydowa maszyna z dotykowym ekranem o przekątnej 12,5", która oprócz zwykłego laptopa, po maksymalnym otwarciu klapy wyświetlacza zmieni się również w tablet. Nie jesteśmy jednak do końca pewni, czy ta "sztuczka" warta jest 499$ - za taką cenę komputer można zamówić na terenie Stanów Zjednoczonych. Podświetlana klawiatura, procesor Intel Core M3 m3-6Y30, dwa porty USB-C i waga 1,2 kg nie są najbardziej imponującą specyfikacją techniczną na Świecie, a za podobną kwotę można kupić już całkiem niezły sprzęt z bardziej uniwersalnym Windowsem na pokładzie. No, ale co kto lubi.