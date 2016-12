W przyszłym roku Lenovo pokaże bardzo ekskluzywnego Chromebooka

Co prawda na oficjalną prezentację będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy, jednak już dziś możemy podzielić się z Wami kilkoma przeciekami na temat nowego sprzętu Lenovo. Po pierwsze i wydaje nam się, że najważniejsze, nowy "Yoga Book" nie będzie miał sprzętowej klawiatury. Zamiast tego otrzyma duży gładzik CreatePad, po którym będzie można pisać i rysować dowolnym rysikiem (długopis też zadziała, pamiętajcie tylko, żeby schować wkład). A jeśli ktoś zatęskni za klawiaturą, klawisze wyświetlą się na CreatePadzie. Rozwiązanie to jest niezłym kompromisem, który nie sprzyja jednak szybkiemu, bezwzrokowemu pisaniu na klawiaturze - kto próbował tej sztuki na dowolnej klawiaturze ekranowej, zapewne wie, że ciężko trafia się w klawisze, których w żaden sposób nie da się wyczuć pod palcami. Oprócz tego Yoga Book z Chrome OS ma być wyposażony w 10,1-calowy ekran Full HD z matrycą IPS LED. Reszta specyfikacji pozostaje tajemnicą. Ciekawi nas szczególnie z jakiego procesora będzie korzystał nowy sprzęt Lenovo. Ten sam model będzie dostępny również z systemami Microsoft Windows oraz Google Android. To całkiem duża fragmentacja, jak na pojedynczy model, jednak Lenovo zapewne wie, co robi.