ASUS zapowiedział ZenBook 3 Deluxe

ASUS ZenBook 3 Deluxe to 14 calowy wyświetlacz, który udało się "zmieścić" w kompaktowej, 13 calowej obudowie. Cały notebook ma wysokość 12,9 milimetra i masę zaledwie 1,1 kilograma. Sercem ASUS ZenBook 3 Deluxe jest procesor Intel Core i7-7500U lub i5-7200U siódmej generacji (Kaby Lake). Do tego otrzymał pamięć operacyjną o pojemności do 16 GB i dysk twardy SSD o pojemności do 1 TB na magistrali PCIe 3.0 x4 – dysk jest trzykrotnie szybszy od dysków SSD SATA. Najnowszy notebook posiada też duże możliwości rozbudowy o urządzenia peryferyjne. Wyposażono go w dwa porty USB-C z Thunderbolt 3 o prędkości przesyłu danych na poziomie 40 Gb/s. Porty USB-C z Thunderbolt 3 umożliwiają ładowanie urządzeń zewnętrznych i współpracę z wyświetlaczami graficznymi o bardzo dużej rozdzielczości. Do notebooka można podłączyć nawet dwa monitory 4K UHD, co sprzyja wydajności pracy i zwiększa przyjemność z grania. Smukły profil ZenBook 3 Deluxe mieści w sobie baterię litowo-polimerową o pojemności 46 Wh, która zapewnia do dziesięciu godzin nieprzerwanej pracy, a tym samym mobilność na cały dzień. Spora wydajność ZenBook 3 Deluxe wymaga odpowiedniego chłodzenia. Inżynierowie ASUSa stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania wydajnego, a jednocześnie kompaktowego układu. Liczy on tylko 3 milimetry wysokości oraz gwarantuje cichą pracę komputera nawet przy pełnym obciążeniu. Wyświetlacz notebooka ASUS ZenBook 3 Deluxe charakteryzuje się przekątną 14 cali, rozdzielczością Full HD (1920 x 1080) i ramką o szerokości 7,46 mm. Proporcja wielkości ekranu do obudowy wynosi 77 proc., dzięki czemu jego konstrukcja nie rozprasza, a tym samym czyni pracę wydajniejszą. Kolory i kontrast obrazu są idealnie stabilne nawet pod kątem 178°. Całą powierzchnię ekranu zabezpieczono wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 5. ZenBook 3 Deluxe to maksymalne doznania wizualne i najwyższa jakość obrazu dzięki połączeniu technologii wyświetlaczy ASUS z optymalną konfiguracją komponentów sprzętowych i oprogramowania. Szeroka gama barw z 100-procentowym pokryciem palety sRGB i współczynnikiem kontrastu 1000:1 przekłada się na żywe oraz realistyczne kolory. Technologia ASUS Splendid dostraja parametry wyświetlania, zapewniając najwyższą dokładność odwzorowania kolorów. ASUS Tru2life Video jest udoskonaloną technologią video, która działa w czasie rzeczywistym i potrafi zoptymalizować jakość każdego piksela w każdej wyświetlanej klatce. Najwyższej klasy dźwięk zapewnia technologia nowej generacji: ASUS SonicMaster Premium, stworzona przez zespół ASUS Golden Ear i specjalistów z firmy Harman Kardon. Najnowszy przedstawiciel serii ZenBook wyposażony został w cztery niezależne głośniki charakteryzujące się dźwiękiem o kinowej jakości. Czterokanałowy wzmacniacz z inteligentną regulacją parametrów akustyki dostarcza maksymalną głośność bez zniekształceń i z prawdziwie czystą głębią. ZenBook 3 Deluxe to notebook przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w biegu. Dlatego ma klawiaturę z pełnowymiarowymi przyciskami, obejmującą całą szerokość obudowy. Skok klawiszy wynosi 1,2 milimetra, gwarantując maksymalną wygodę i dokładność pisania. Całość uzupełnia łagodne podświetlenie w kolorze złotym (w modelu w kolorze obudowy Royal Blue) lub białym (w modelu w kolorze Quartz Grey). Wbudowany i precyzyjny touchpad ma idealnie gładką, szklaną powierzchnię. Obsługuje technologię Windows Precision Touchpad (WPT), odznaczającą się precyzją i reakcją na dotyk. Dzięki technologii palm-rejection reaguje tylko na dotknięcia palcami, a nie całą dłonią. W prawym górnym narożniku touchpada znajduje się czytnik linii papilarnych, z którym w ułamku sekundy odblokujemy urządzenie. DOSTĘPNOŚĆ I CENY Dostępność i ceny w Polsce zostaną ujawnione przy wprowadzaniu produktów na rynek. SPECYFIKACJA ASUS ZenBook 3 Deluxe (UX490) Procesor Procesor Intel® Core™ i7-7500U Procesor Intel® Core™ i5-7500U Wyświetlacz 14" (16:9) z podświetleniem, Full HD (1920x1080), powłoka przeciwodblaskowa 100% gama barw sRGB, ultrawąska ramka gr 7,46 mm / stosunek ekranu do obudowy 77% System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro / Windows 10 Home Grafika Intel® HD Graphics 620 Pamięć 16 GB LPDDR3 2133 MHz Magazyn danych Maks. 1 TB PCIe® x4 Gen 3 SSD Łączność 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth® 4.1 Kamera Kamera internetowa VGA Interfejsy 2 x USB Type-C z Thunderbolt™ 3 (umożliwia ładowanie urządzeń zewnętrznych i podłączenie dwóch monitorów 4K UHD) 1 x USB Type-C 3.1 Gen 1 (umożliwia ładowanie urządzeń) 1 x gniazdo audio jack typu combo Dźwięk 4 x głośniki wysokiej jakości z 4-kanałowym wzmacniaczem inteligentnym, technologią ASUS SonicMaster Premium

i certyfikatem dźwięku Harman Kardon Klawiatura i touchpad Pełnowymiarowa podświetlana typu chicklet, touchpad ze szklaną powłoką Zabezpieczenia Czujnik linii papilarnych w touchpadzie, współpracuje

z Windows Hello Bateria Litowo-polimerowa, 46 W, maks. 10 godzin pracy1 Wymiary 329,6 x 214 x 12,9 mm Masa 1,1 kg z baterią