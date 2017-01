CES 2017: Skradziono prototypy laptopów Razera

Razer Valerie to bardzo interesujący prototyp laptopa z trzema ekranami, który został wyróżniony nagrodą na targach CES. Pomysł spodobał się nie tylko dziennikarzom na całym świecie, ale także osobie odwiedzającej targi, która zdecydowała się ukraść dwa komputery ze stoiska Razera. "Traktujemy kradzież, a w tym przypadku nawet szpiegostwo przemysłowe, bardzo poważnie. To jest oszustwo, a żadne oszustwo nie jest zgodne z naszą ideologią. Kary za takie przestępstwa są wielkie i każdy kto dokonał takiego czynu nie jest mądry" - napisał Razer na swoim Facebooku. Producent współpracuje już z obsługą targów i organami ścigania w celu odnalezienia sprawcy. Przeznaczono także 25 tysięcy dolarów nagrody, która zostanie podzielona między wszystkie osoby, które przyczynią się do złapania złodzieja. Firma nie ma szczęścia do targów CES. W 2011 roku na tej samej imprezie skradziono im dwa inne laptopy - prototypowe wersje Razer Blade.