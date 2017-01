GTX 1050 Ti oraz GTX 1050 trafiły do laptopów

Będące tymi samymi procesorami graficznymi z dokładnie tymi samymi nowatorskimi funkcjami co desktopowi bracia, karty graficzne z serii GeForce® GTX 1050 zapewniają doskonałe wrażenia w grach na laptopach o grubości zaledwie 17mm i obsługują najnowszą odsłonę techniki NVIDIA BatteryBoost™, wydłużającej czas działania akumulatora. Laptopy z kartami GeForce GTX 1050 Ti oraz 1050 oprócz płynnej rozgrywki umożliwiają: Osiągnięcie do 3X większej wydajności oraz sprawności energetycznej w porównaniu do procesorów graficznych poprzednich generacji.

Zabawę zarówno klasycznymi jak i najnowszymi grami w rozdzielczości 1080p i 60 kl./s z dodatkowym wsparciem dla najnowszych funkcji DirectX™ 12.

Korzystanie z zaawansowanych technik graficznych, takich jak NVIDIA GameWorks™, które zapewniają więcej realistycznych wrażeń.

Wsparcie aplikacji GeForce Experience™, bramy do świata gier PC, umożliwiającą aktualizację najnowszych sterowników Game Ready, optymalizację zainstalowanych gier oraz dzielenie się z innymi najlepszymi fragmentami rozgrywek.

Wykorzystanie umiejętności overclockerskich tak jak w desktopowych komputerach. W pierwszym kwartale tego roku na rynku pojawi się ponad 30 modeli laptopów z tymi kartami od wiodących producentów. Na targach CES zostaną zaprezentowane miedzy innymi produkty firm Acer, Alienware, ASUS, Dell, HP, Lenovo oraz MSI. Wiele modeli będzie dostępnych w sprzedaży jeszcze w tym tygodniu. Zostaną wyposażone w najnowszą mobilną platformę Kaby Lake firmy Intel.