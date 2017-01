Lenovo dorzuca trzy ThinkPady X1 do Miixa 720

Zaprezentowany na CES 2017 nowy X1 Carbon został zmniejszony względem wersji poprzedniej generacji. 14-calowy wyświetlacz IPS został upchnięty w obudowę typową dla 13-calowego laptopa. 1,13-kilogramowa maszyna ma pracować 15,5 godziny bez konieczności podłączania jej do prądu. Komputer posiada złącze Thunderbolt 3 i modem Snapdragon X7 LTE-A. Komputer jest zgodny z Windows Hello i posiada funkcję rozpoznawania twarzy przez kamerę podczerwieni i czytnik linii papilarnych. Cena: od 1349 dolarów. ThinkPad X1 Yoga, tak jak Carbon, posiada zabezpieczenia Windows Hello i złącze Thunderbolt 3. Oprócz tego do komputera dołączony jest rysik ThinkPad Pen Pro w wbudowanym akumulatorem. Co ciekawe, po przejściu w tryb tabletowy, przyciski na klawiaturze chowają się do wnętrza obudowy komputera. Nowa Yoga posiada 14-calowy wyświetlacz OLED, zapewniający pełne pokrycie palety Adobe RGB. Cena: od 1499 dolarów. Yoga również posiada model Snapdragon X7 LTE-A, tak jak X1 Tablet. Ostatni z X1 co prawda nie posiada złącza Thunderbolt 3, ale producent wyposażył go w złącza USB Typ-C i USB 3.0. X1 Tablet posiada 12-calowy wyświetlacz, a jego klawiatura jest odczepiana. Cena: od 949 dolarów. Odczepianą klawiaturę posiada również Miix 720. 12-calowa hybryda od Lenovo może pochwalić się rysikiem z 4096 poziomami nacisku oraz rozdzielczością ekranu 2880 x 1920 pikseli. Tablet posiada też kamerę zgodną z Windows Hello i złącze Thunderbolt 3. Dostępny będzie w złotej i szarek wersji i będzie sprzedawany z klawiaturą w cenie 999,99 dolara. Rysik Active Pen 2 jest sprzedawany w cenie 59,59 dolara.