Lenovo Legion: nowa marka laptopów dla graczy

Notebooki Lenovo Legion zostały wyposażone w karty graficzne NVIDIA oraz procesory Intel Core i7 7. generacji. Do tego dochodzi 16 GB pamięci RAM DDR4 w obu laptopach. Mało tego, notebook Lenovo Legion Y720 ma najszybsze złącze dostępne we współczesnych komputerach PC — Thunderbolt 3 2, które zapewnia łatwe podłączanie urządzeń i grę z błyskawiczną szybkością. Nie mogło zabraknąć też wirtualnej rzeczywistości. Wielu znawców branży uważa, że VR będzie najważniejszym trendem w świecie gier w 2017 roku. Notebook Lenovo Legion Y720 jest z założenia gotowy do obsługi VR dzięki karcie graficznej do poziomu NVIDIA GeForce GTX 1060 powinien poradzić sobie z większością tytułów VR, które ukażą się w tym roku. Wygrana wymaga dostrzegania najdrobniejszych detali. Pikselacja, opóźnienia w wyświetlaniu obrazu czy pomijanie klatek mogą zadecydować o tym, że to przeciwnik zobaczy nas pierwszy. Ponieważ gracze potrzebują wysokiej rozdzielczości ekranu, Lenovo Legion Y720 otrzymał ekran antyodblaskowy IPS o rozdzielczości UHD (3840 x 2160). Lenovo Legion Y720 to pierwszy na świecie komputer PC z systemem Windows wyposażony w technologię Dolby Atmos. Podczas korzystania z gier z technologią Dolby Atmos oraz słuchawek słychać, gdzie w trójwymiarowej przestrzeni znajdują się członkowie naszego oddziału oraz przeciwnicy. Z badań przeprowadzonych przez Lenovo wynika również, że większość graczy gra najczęściej od 18:00 do północy. Dlatego właśnie w notebooku Lenovo Legion Y720 dodano opcjonalną klawiaturę RGB, a w Lenovo Legion Y520 — czerwoną, dzięki czemu w nocy gra się bardzo łatwo, bez poszukiwania klawiszy po omacku. Notebook Lenovo Legion Y720 ma ponadto opcjonalny, zintegrowany odbiornik bezprzewodowy Xbox One, który obsługuje maksymalnie cztery kontrolery podczas gry ze znajomymi. Lenovo Legion Y720 będzie dostępny w cenie od 1399,99 USD (5790 PLN) od kwietnia 2017 roku.

Lenovo Legion Y520 będzie dostępny w cenie od 899,99 USD (3720) od lutego 2017 roku.