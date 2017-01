Oto Legion, zupełnie nowa linia komputerów od Lenovo

Lenovo Legion Y520 Lenovo Legion Y720 «» Y520 to tańszy z dwóch zapowiedzianych notebooków z linii Legion. Posiada 15,6-calowy wyświetlacz Full HD IPS LCD i może być wyposażony w procesor Core i7, układ graficzny GeForce GTX 1050 Ti, 16 GB pamięci DDR4 RAM i w półterabajtowy dysk SSD lub dwuterabajtowy dysk HDD. Komputer będzie dostępny od lutego w cenie od 899,99 dolara. Y720, droższy model, dostępny będzie również w wersji 4K z antyrefleksyjną powłoką. Wyposażony będzie w procesor, do wyboru, Core i5-7300HQ lub i7-7700HQ i może zostać wyposażony w układ graficzny GeForce GTX 1060 z 6GB pamięci GDDR5. Komputer ten posiada złącze Thunderbolt 3 i jest wystarczająco wydajny do współpracy z goglami VR. Jest to też pierwszy komputer z Windows na świecie zgodny z Dolby Atmos. Jego ceny mają się zaczynać od 1399 dolarów.