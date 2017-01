Razer Project Valerie - laptop z trzema ekranami

Notebook nazwany roboczo Project Valerie po rozłożeniu pozwala pracować na trzech 17,3-calowych ekranach IGZO. Przy rozdzielczości 4K osiągniemy powierzchnię obrazu równą 11 520 x 2160 pikseli, co powinno zadowolić też wszystkich artystów cyfrowych szukających dużej powierzchni roboczej. Ekrany obsługują technologię Nvidia G-Sync gwarantującą płynność animacji oraz Nvidia Surround Gaming View zapewniającą 180-stopniowy widok w grach. Mimo dużej powierzchni ekranowej sam laptop po złożeniu nie zajmie dużo miejsca. Obudowa typu unibody ma grubość 38,1 mm grubości. Waga 5,44 kg także nie sprawi problemu przy częstym przenoszeniu urządzenia. Razer nie przedstawił szczegółowej specyfikacji laptopa, ale wiemy, że jest on gotowy do grania w trybie wirtualnej rzeczywistości. Na pokładzie znajdziemy kartę graficzną GeForce GTX 1080 oraz mechaniczną, podświetlaną klawiaturę z klawiszami o niskim profilu, która w połączeniu z trackpadem i elementami obudowy wykorzystuje technologię Razer Chroma, zapewniającą synchroniczne oświetlenie. Data premiery ani cena urządzenia nie została jeszcze ustalone.