Samsung wkracza w świat laptopów dla graczy

«» Jak czytamy w opisie notebooków Odyssey, to „wydajność w pięknej obudowie i ze znakomitymi funkcjami zapewniające wspaniałe doświadczenia z grami”. Komputery posiadają HexaFlow Vent, a więc system chłodzenia i wentylacji znajdujący się na dole urządzenia. Komputer może być rozbudowany o lepszą pamięć operacyjną i / lub masową. 17,3- i 15-calowe wersje komputera posiadają wyświetlacze o szerokich katach patrzenia, pracujące w rozdzielczości Full HD i mające powłokę antyrefleksyjną. Ich szczegółowa konfiguracja prezentuje się następująco:

Odyssey 17.3 cala Odyssey 15.6 cala Wyświetlacz 17.3-calowy o szerokich kątach, Full HD, antyrefleksyjny 17.3-calowy o szerokich kątach, Full HD, antyrefleksyjny Procesor W najlepszej wersji Intel Core „Kaby Lake” i7 W najlepszej wersji Intel Core „Kaby Lake” i7 Pamięć Maksymalnie 64GB DDR4 2400MHz RAM Maksymalnie 32GB DDR4 2133MHz RAM Pamięć masowa Do 512 GB PCIE SSD + 1TB HDD lub Dual SSD + HHD, trzy napędy Do 256 GB PCIE SSD + 1TB HDD lub SSD + HDD, dwa napędy Układ graficzny Nieznany 2GB / 4GB Nvidia GeForce GTX 1050 Wejście Przyciski Volcano (0,5mm) / 2,5mm skok. Możliwość dostosowania kolorów podświetlenia LED dla każdego z przycisków Przyciski Crater, podświetlenie WASD, podświetlenie LED Akumulator 93Wh 43Wh Kolor Czarny Czarny / biały Waga 3,79 kg 2,53 kg Wysokość 37,7 mm 24 mm do 28,2 mm Złącza USB Type-C (Thunderbolt 3)

USB 3.0 (4EA)

HDMI

LAN

slot na kartę pamięci 3-in-1

port słuchawkowy

port mikrofonowy USB 3.0 (1EA)

USB 2.0 (2EA)

HDMI

LAN

slot na kartę pamieci 3-in-1

Złącze słuchawki + mikrofon Data premiery i cena nie są znane. Dalsze informacje mają zostać podane „na wiosnę”.