A więc jest popyt na maniuńkie laptopiki

GPD specjalizował się w tworzeniu przenośnych konsol do gier z Androidem, cieszących się całkiem niezłą opinią. Próbował też stworzyć przenośną konsolą z Windows 10 i klawiaturą QWERTY, ale GPD Win, bo tak się nazywało to urządzenie, nie zdobył już takiego uznania. Teraz postanawia spróbować czegoś zupełnie innego. Zamiast konsoli mamy tu pełnoprawny komputer z Windows 10. Firma postanowiła nie ryzykować i zaprezentować swój pomysł na Indiegogo celem crowdfundingowej przedsprzedaży. Pomysł przypadł do gustu, a firma zebrała od klientów pieniądze w…. raptem kilka godzin. GPD Pocket to: 7-calowy wyświetlacz IPS 1920 x 1200 pikseli

Intel Atom x7-Z8700

4 GB pamięic RAM

Obudowa z wysokiej jakości materiałów

180 x 106 x 18,5 mm, 480 g

Akumulator o pojemności 7000 mAh

USB-C, USB-A 3.0, HDMI, 3,5 mm audio jack

802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.1. Cena: 399,99 dolara. Dostępna będzie wersja zarówno z Windows 10, jak i z Ubuntu.