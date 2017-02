Nowe laptopy 2w1 od Asusa

ASUS Transformer Mini T102 jest jednym z lżejszych na rynku komputerów 2w1 z systemem Windows – waży zaledwie 530 gram bez klawiatury, a z nią waga rośnie do raptem 790. Urządzenie jest bardzo smukłe - profil tabletu mierzy jedynie 8,2 mm. Tablet został wyposażony w 10,1-calowy ekran HD oraz pełnowymiarową podstawkę wykorzystującą technologię Smart Hinge (zakres ruchu do 155-stopni). Magnetycznie dołączana klawiatura ASUS Transformer Cover Keyboard pełni również funkcję ochrony ekranu w transporcie. Jeśli chodzi o podzespoły znajdziemy tu czterordzeniowy Intel Atom z serii X5 (Cherry Trail), do 4GB pamięci RAM, do 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia kartami SD do 512 GB, dwuzakresowy Wi-Fi 802.11ac, port USB 3.0, oraz złącze micro HDMI i micro USB. Tablet posiada także funkcję powerbanku. Na jednym ładowaniu urządzenie może przepracować nawet 11 godzin. Urządzenie uzupełniają czytnik linii papilarnych oraz opcjonalny rysik. Całość pracuje na Windowsie 10. Cena Transformer Mini T102 wynosi 1599 zł. Notebook będzie dostępny od połowy lutego. 1499 zł.



ASUS Transformer Book T101 posiada dokładnie takie same podzespoły, ale odznacza się większą wagą i brakiem podpórki Smart Hinge (tablet może jednak pracować w trybie podstawki i namiotu). Urządzenie nie posiada też czytnika linii papilarnych oraz portu USB 3.0 (zamiast tego - USB 2.0). Sugerowana cena detaliczne Book T101 to