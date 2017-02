Nowy Razer Blade to już absolutna przesada. Szanujemy to

Zaktualizowana wersja 14-calowego Blade'a oferuje praktycznie wszystko, czego można życzyć sobie od maszyny do grania. Wyświetlacz 4K, procesor Core i7-7700HQ, 16GB pamięci DDR 4, dysk SSD o pojemności 1TB (minimalna opcja), Nvidia GTX 1060 GPU w wersji z 6GB pamięci DDR5 VRAM i podświetlana klawiatura Razer Chroma. A najlepsze jest to, że przy takiej konfiguracji nowy Blade nadal waży 1,5 kg (wersja z ekranem 4K) a jego grubość to zaledwie 1,78 cm. Oczywiście za to wszystko trzeba odpowiednio dużo zapłacić. Nowa wersja modelu Blade dostępna jest jak na razie w Stanach, Kanadzie, Wlk. Brytanii, Niemczech i Francji. Europejska cena tej zabawki, w najtańszej wersji, to 9 tys. zł.