Panasonic prezentuje Toughbook CF-33 z 12-calowym ekranem 3:2

Panasonic Toughbook CF-33 to następca najlepiej sprzedających się modeli Toughbook CF-20 i CF-31. Należy do 7 generacji wzmocnionych urządzeń Panasonic i może współpracować z całym ekosystemem oraz komponentami poprzednich Toughbooków, zapewniając aż 10-letnią kompatybilność wsteczną.

CF-33 został zaprojektowany z myślą o służbach mundurowych, administracji publicznej oraz mobilnych pracownikach serwisowych i technicznych. Urządzenie będzie wprowadzone na rynek w dwóch wersjach - w postaci notebooka 2 w 1 z odłączanym ekranem oraz jako samodzielny tablet. Model 2 w 1 jest wyposażony w system operacyjny Windows 10 Pro oraz procesor 7 generacji Intel i5-7300U, dysponuje 8 GB pamięci RAM (opcjonalnie 4 GB lub 16 GB) oraz 256 GB SSD (opcjonalnie 128 GB lub 512 GB). Użytkownicy, którzy nie przeszli jeszcze na Windows 10 będą mogli wybrać wersję z Windowsem 7 Professional wraz z konfiguracją 6 generacji procesora Intel.

Aby dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb, model wyposażono w bogaty zestaw interfejsów. Sam tablet oferuje porty USB 3.0, HDMI, LAN, mikro SD-XC i wejście zestawu słuchawkowego. Jednostka z klawiaturą zapewnia dwa wejścia USB 3.0 oraz pojedyncze porty USB 2.0, LAN, szeregowy, HDMI, SD-XC i VGA. Dodatkowo tablet daje szereg możliwości konfiguracji, w tym drugiego portu USB 2.0, szeregowego, czytnika kodów kreskowych, kart stykowych i bezstykowych lub czytnika linii papilarnych.

Cechą szczególną nowego modelu jest duży, 12-calowy ekran Dual touch QHD o proporcjach obrazu 3:2. Został zaprojektowany, by zapewnić większą wygodę i efektywność podczas wyświetlania aplikacji biznesowych i systemów CAD (ang. Computer Aided Dispatch) wykorzystywanych m.in. przez organy ścigania. Oferuje przy tym rozdzielczość 2160 x 1440 pikseli i jasność na poziomie 1200 cd/m², co gwarantuje dobrą widoczność nawet przy intensywnym oświetleniu. Obsługuje do 10 aktywnych punktów dotyku jednocześnie, może być obsługiwany w grubych rękawicach roboczych lub za pomocą digitalizatora IP55, który pozwala na pisanie lub rysowanie z dużą dokładnością, nawet przy bardzo niesprzyjających warunkach zewnętrznych.

Zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w terenie, Toughbook CF-33 2 w 1 został wyposażony w dwie bliźniacze baterie, które można ze sobą wymieniać w trybie Hot Swap, czyli bez konieczności wyłączania urządzenia. Dzięki temu urządzenie może bez podłączenia do źródła zasilania pracować ok. 20 godzin.

Z przodu Toughbook CF-33 jest wyposażony w kamerę 2 megapikseli oraz mikrofony stereo, z tyłu zaś dysponuje kamerą 8 megapikseli. Efektywną komunikację zapewnia moduł 4G LTE umożliwiający połączenie z systemem zarządzania biurem (Office Management System) oraz personelem (Workforce Management System). Z kolei moduł GPS U-Blox 8 odpowiada za precyzyjną nawigację CF-33 2 w 1 oferuje pełną gamę akcesoriów peryferyjnych, zarówno do pracy w podróży, jak i w biurze. Specjalnie dla tego modelu zaprojektowano stację dokującą wyposażoną w antenę samochodową, która zapewnia możliwie najsilniejszy sygnał łączności w czasie jazdy. Oferuje ona również replikację portów, co pozwala w pełni korzystać z funkcjonalności urządzenia po zadokowaniu. Co ważne, tablet można odłączyć od jednostki głównej nawet, gdy znajduje się on w stacji dokującej. Z drugiej strony, urządzenie można zablokować i zabezpieczyć – zarówno, gdy pracuje w trybie notebooka, jak i w trybie „konwersji”, nie tracąc przy tym możliwości komunikacji oraz dostępu do systemu GPS. Oprócz tego w ofercie dostępny będzie adapter dający możliwość podłączenia urządzenia do istniejących stacji dokujących dla modelu CF-31.

Podobnie jak inne notebooki Panasonic klasy fully rugged, Toughbook CF-33 wykorzystuje w obudowie stopy magnezu. Urządzenie posiada stopień ochrony IP65, co oznacza całkowitą odporność na pył oraz ochronę przed zalaniem wodą. Może również wytrzymać upadek z wysokości do 90 cm w trybie notebooka i do 120 cm w trybie tabletu. Dzięki temu model idealnie nadaje się do użytku w terenie. Jego waga to 2,76 kg w trybie notebooka oraz ok. 1,5 kg dla samego tabletu.

Panasonic Toughbook CF-33 dostępny będzie na rynku w drugim kwartale 2017 roku. Cena nie została na razie podana.