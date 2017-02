Zbuduj swój własny laptop z dwoma ekranami

Razer Project Valerie może nie ukazać się zbyt szybko na rynku. Na targach CES skradziono bowiem dwa prototypy tego urządzenia i do tej pory nie udało się ich odnaleźć. Tymczasem jeśli lubicie samodzielnie majsterkować, możecie skonstruować równie funkcjonalny zestaw. Youtuber JerryRigEverything pokazuje jak krok po kroku podłączyć do laptopa dwa dodatkowe ekrany. W jego konstrukcji zasilane są one z portów USB. Może taki notebook nie wygląda równie elegancko co Project Valerie ale jest znacznie tańszy...