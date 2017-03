ASUS Zenbook UX410:14-calowa matryca w 13-calowej obudowie

W ZenBooku UX410 projektantom udało się zmieścić 14-calowy ekran Full HD w obudowie nie większej od 13-calowych laptopów. Ramka wyświetlacza ma szerokość zaledwie 6mm, co przekłada się na bardzo dobry stosunek powierzchni do wielkości obudowy. W najgrubszym miejscu profil komputera po złożeniu mierzy 18,95 mm. Obudowa ze stopu aluminium pozwoliła obniżyć wagę do 1,4 kg.



Na pokładzie ZenBooka UX410 znajdziemy procesor Intel Core siódmej generacji, 16GB pamięci RAM, dwuzakresowe Wi-Fi w standardzie 802.11ac, Bluetooth 4.1, kamerkę HD, baterię 48W, port USB typu C oraz port HDMI. W zależności od preferencji użytkownika będzie można zdecydować się albo na wersję z układem graficznym Intela, albo wersje z mocniejszą kartą Nvidia GeForce 940MX. Jeśli chodzi o pojemność możemy liczyć na wsparcie dysku HDD do 1TB i dysku SSD do 512 GB. Na pokładzie ZenBooka UX410 znajdziemy procesor Intel Core siódmej generacji, 16GB pamięci RAM, dwuzakresowe Wi-Fi w standardzie 802.11ac, Bluetooth 4.1, kamerkę HD, baterię 48W, port USB typu C oraz port HDMI. W zależności od preferencji użytkownika będzie można zdecydować się albo na wersję z układem graficznym Intela, albo wersje z mocniejszą kartą Nvidia GeForce 940MX. Jeśli chodzi o pojemność możemy liczyć na wsparcie dysku HDD do 1TB i dysku SSD do 512 GB. Ceny laptopa zaczynają się od 4599 zł.