Lenovo Legion już w przedsprzedaży

Lenovo Legion Y520 to notebook wyposażony w procesor Intel Core i7 siódmej generacji, kartę graficzną NVIDIA GTX 1050/ 1050GTi lub AMD RX-560M, do 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB lub dysk HDD o pojemności do 2TB. Na wyposażeniu znajdziemy także 15,6-calowy ekran Full HD z antyodblaskową matrycą, głośniki Harman z Dolby Audio (2 x 2W) oraz baterię zapewniającą do 4 godzin pracy. Opcjonalnie użytkownik będzie mógł domówić podświetlaną klawiaturę z przyciskami o skoku 1,7 mm. Całość została zamknięta w czarnej, matowej obudowie z powłoką zapobiegającą pozostawianiem odcisków palców. Lenovo Y520 waży 2,5 kg przy profilu 25,8 mm. Ceny laptopa zaczynają się od 3899 zł. Lenovo Legion Y720 oferuje graczom znacznie lepszą specyfikację. Ekran ma również przekątną 15,6-cali, ale jego rozdzielczość jest wyższa (3840 x 2160). Na pokładzie znajdziemy tu procesory Intel Core i7 siódmej generacji, do 16 GB pamięci RAM, kartę graficzną GeForce GTX 1060 i dysk SSD o pojemności do 512 GB.



Na wyposażeniu znajdziemy ponadto złącze Thunderbolt 3, podwójne, metalowe wentylatory, podświetlaną klawiaturę RGB z przyciskami o 15% szerszymi w stosunku do konwencjonalnych, dwa głośniki JBL o mocy 2W oraz subwoofer o mocy 3W, który wspiera technologia Dolby Atmos. Opcjonalnie producent oferuje także zintegrowany odbiornik bezprzewodowy Xbox One, który obsługuje maksymalnie cztery kontrolery. Ceny Lenovo Legion Y720 zaczynają się od 5699 zł.