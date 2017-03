MSI wprowadza nową linię zakamuflowanych produktów Camo Squad

Laptopy GE62VR 7RF i 7RE Camo Squad mają pod maską procesory Intel Core i7 siódmej generacji oraz wydajne układy graficzne (7RF - GTX 1060 i 7RE -GTX 1050 Ti). Wyposażone są także w wyświetlacze IPS 15.6-cala, o rozdzielczości Full HD (1920x1080) lub Ultra HD (3840x2160), w zależności od wybranej wersji. Specyfikacja sprzętu nie podaje na razie wszystkich szczegółów dot. pamięci. Wiadomo, że będą tu pamięci RAM DDR4 2400 MHz (2 sloty, max 32 GB). O wielkości i typie dysków twardych brak informacji.

Laptopy będą wyposażone m.in. w kamerę internetową HD (30fps, 720p), kartę sieciową – Killer Gb LAN , bezprzewodową kartę Wi-Fi 802.11 ac; Bluetooth v4.2, kolorowe podświetlanie klawiatury, czytnik optyczny DVD Super Multi, porty USB3 typu A i C, HDMI, Mini-DisplayPort, czytnik kart SD (XC/HC). Pełna specyfikacja komputera stacjonarnego Trident 3 Camo Squad wciąż pozostaje w ukryciu. Możemy zgadywać, że jego architektura będzie podobna jak w serii Trident 3 – bez maskowania. Standardowe komputery Trident 3 wyposażone są w procesory Intela - i7-7700 oraz i5-7400 siódmej generacji, pamięci RAM DDR4 2400 MHz do 32 GB (2 sloty) i GTX 1060 z 3GB lub 6 GB pamięci video GDDR5. Płyta główna Z270 Camo Squad, to płyta obsługująca procesory (Intel Core siódmej i szóstej generacji/Pentium/Celeron) ze stopką LGA 1151

Jest to płyta Multi GPU: możemy pod nią podłączyć zarówno układy graficzne NVIDIA SLI & AMD Crossfire. Z270 obsługuje pamięci RAM DDR4-3800+(OC). Karta graficzna GeForce GTX 1060 Camo Squad 6G to dużej wydajności, karta graficzna VR-ready, uzbrojona w arsenał nagradzanych funkcji chłodzenia GAMING X. Karta zaopatrzona jest w dużą miedzianą płytkę absorbującą ciepło, która wraz z wiatrakami MSI Torx 2.0, a także technologią Zero Frozr zapewnia cichą pracę bez pogorszenia wydajności chłodzenia. Zakamuflowane produkty MSI z edycji Camo Squad oferowane będą w zestawach z grą Ghost Recon: Wildland oraz dodatkowymi akcesoriami moro (plecak, butelka wody, nieśmiertelniki, podkładka pod mysz). Dokładne konfiguracje i ceny jeszcze nie są znane.